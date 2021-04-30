В апреле украинцы продали рекордное количество валюты

В апреле украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 млрд 246 млн долларов и купили на 1 млрд 699 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 547 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины в четверг, 26 мая.
Таким образом, в апреле был зафиксирован рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года. При этом рекордные объемы продаж валюты наблюдаются уже второй месяц подряд.
Всего с начала 2021 года население продало валюты на 7 млрд 284 млн долларов и купило на 6 млрд 364,3 млн долларов. Чистая продажа составила 919,7 млн долларов.
График: НБУ
Согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 млрд 241 млн долларов и купило на 18 млрд 4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 млрд 237 млн долларов.
Ранее сообщалось, что начал расти объем денежных переводов в Украину. В марте он вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млрд 87 млн долларов.
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