0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

В Сербии всем вакцинированным от COVID-19 до конца мая выплатят по $30

В Сербии всем вакцинированным от COVID-19 до конца мая выплатят по $30

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал дополнительную финансовую помощь всем гражданам, которые сделают хотя бы одну прививку против коронавируса до конца мая. Так хотят поощрить «ответственных людей».

Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Сербии.

Все люди от 16 лет, которые сделают хотя бы одну прививку против COVID-19 до 31 мая, получат материальную помощь в 3 тысячи сербских динаров (примерно 30 долларов или 850 грн). Вучич отметил, что уже согласовал такую ​​выплату с премьер-министром.

По его словам, власти не могут применять «негативные дискриминационные меры» к тем, кто не вакцинировался, поэтому решили вознаградить вакцинированных.

Читайте также: На вакцинацию населения планеты нужно до $65 миллиардов — ВООЗ

«Мы думали о том, как вознаградить людей, которые проявили ответственность, и решили оказать финансовую помощь вакцинированным», – отметил Вучич.

Вместе с тем президент Сербии анонсировал рассмотрение еще одного вопроса, касающегося вакцинации. Так, правительство может запретить выплачивать больничный госслужащим, которые откажутся вакцинироваться, но инфицируются коронавирусом.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.