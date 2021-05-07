В Сербии всем вакцинированным от COVID-19 до конца мая выплатят по $30

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал дополнительную финансовую помощь всем гражданам, которые сделают хотя бы одну прививку против коронавируса до конца мая. Так хотят поощрить «ответственных людей».
Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Сербии.
Все люди от 16 лет, которые сделают хотя бы одну прививку против COVID-19 до 31 мая, получат материальную помощь в 3 тысячи сербских динаров (примерно 30 долларов или 850 грн). Вучич отметил, что уже согласовал такую выплату с премьер-министром.
По его словам, власти не могут применять «негативные дискриминационные меры» к тем, кто не вакцинировался, поэтому решили вознаградить вакцинированных.
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«Мы думали о том, как вознаградить людей, которые проявили ответственность, и решили оказать финансовую помощь вакцинированным», – отметил Вучич.
Вместе с тем президент Сербии анонсировал рассмотрение еще одного вопроса, касающегося вакцинации. Так, правительство может запретить выплачивать больничный госслужащим, которые откажутся вакцинироваться, но инфицируются коронавирусом.
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