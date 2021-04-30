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На вакцинацию населения планеты нужно до $65 миллиардов — ВОЗ

На вакцинацию населения планеты нужно до $65 миллиардов — ВОЗ

Для завершения кампании по вакцинации всего взрослого населения мира необходимо около $ 65 млрд долл.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус.

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«Ускоренный доступ к инструментам противодействия COVID-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator) в настоящее время имеет финансовую дыру в $ 19 млрд долл. Мы подсчитали, что в следующем году нам необходимо будет еще от $ 35 до $ 45 млрд долл. на вакцинацию всего взрослого населения мира», — сказал Гебреесус.

По его словам, ведущую роль в процессе сбора средств должны сыграть страны Большой семерки. «Страны G7 способны самостоятельно мобилизовать значительную часть этих средств и возглавить мировые усилия по ускорению вакцинации в мире», — подчеркнул гендиректор ВОЗ.

При этом он добавил, что человечество «встало перед общей угрозой, которую мы можем преодолеть только совместными действиями».

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По материалам УКРИНФОРМ
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