Пограничники рассказали, куда украинцы едут путешествовать

За первые три месяца этого года сотрудники Госпогранслужбы оформили в обоих направлениях почти 4,3 млн граждан Украины (за соответствующий период 2020 года – почти 11 млн украинцев).

Об этом говорится на сайте ГНСУ.

Больше всего украинцев пересекло границу со странами ЕС – более 2,4 млн. Из них границу с Польшей на выезд и въезд пересекли более 1,5 млн украинцев, еще более 640 тысяч украинцев пересекали границу с Венгрией, больше 213,5 тысяч – с Румынией и около 90 тысяч – со Словакией. И это только сухопутный наземный участок границы. Более 1,3 млн украинцев, опять же в оба направления, путешествовали по воздуху. Наименее привлекательным для украинцев остался морской участок границы – 27 тысяч человек.

Выбирали наши соотечественники, хотя значительно реже, и другое направление поездок – это РФ, Молдова и Беларусь, куда на выезд/въезд путешествовали 316, 97 и 66 тысяч украинцев соответственно.

Стоит отметить, что за аналогичный период 2020 года в(из) РФ, Молдовы и Беларуси ездило более 1,2 млн, 550 тыс. и 520 тысяч граждан Украины.

В то же время по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого года наблюдается, хотя и незначительное, но увеличение пассажиропотока в такие страны как Турция, Доминиканская Республика, Нидерланды, Мальдивы, Танзания, Шри-Ланка, Черногория, Австралия и Северная Македония.

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