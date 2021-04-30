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G20 поддержала введение паспортов вакцинации для туристов: что это значит

G20 поддержала введение паспортов вакцинации для туристов: что это значит

Министры туризма стран G20 поддержали планы по выпуску так называемых паспортов вакцинации для путешественников. Они считают, что их создание выведет индустрию из кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

Об этом пишет Bloomberg по итогам встречи “Большой двадцатки” (G20) от 4 мая.

В таком паспорте будет указана информация:

  • о полной вакцинации,
  • наличии иммунитета
  • или недавнего отрицательного результата теста на коронавирус.

“Туризм станет ключом к выздоровлению после того, как пандемия будет побеждена”, – сказал министр туризма Италии Массимо Гаравалья.

Он сообщил, что введение сертификатов вакцинации обеспечит возобновление нормальной деятельности сферы путешествий, которая имеет решающее значение для восстановления мировой экономики.

G20 также призывает Европейский Союз максимально ускорить введение “зеленого” сертификата в ЕС.

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По материалам УБР
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