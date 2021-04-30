Ежегодный отпуск лицам с инвалидностью — Гоструда

О продолжительности ежегодного отпуска, предоставляемого лицам с инвалидностью, рассказали в Управлении Гоструда в Кировоградской области.
Разъяснение дает главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов Управление Гоструда в области Инна Кривенко.
Продолжительность отпусков определяется Законом Украины «Об отпусках», другими законами и нормативно-правовыми актами Украины и независимо от режимов и графиков работы, рассчитывается в календарных днях.
Ежегодный основной отпуск и его продолжительность определена ст. 6 Закона Украины «Об отпусках». Для людей с ограниченными I и II групп предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы – 26 календарных дней (часть седьмая ст. 6 Закона Украины «Об отпусках»).
Если работник работает на предприятии, в учреждении, организации, например, с 2007 года и предоставил работодателю справку МСЭК в 2015 году, где указано, что ему установлена инвалидность II и группы с 2000 года (информацию об инвалидности можно было определить в соответствии с записью в трудовой книжке о назначении пенсии по инвалидности), работнику гарантировано предоставление законодательством 26 календарных дней ежегодного отпуска со дня заключения трудового договора, несмотря на обстоятельства, при которых в бухгалтерии (отделе кадров) предприятия не было документа (справки МСЭК), подтверждающего инвалидность работника (письмо Министерства социальной политики Украины от 29.12.2015 г. № 774/13/116-15).
Также, согласно статье 24 Закона Украины «Об отпусках» в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска.
По желанию работника часть ежегодного отпуска заменяется денежной компенсацией. При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного и дополнительных отпусков не должна быть менее 24 календарных дней.
Ежегодный дополнительный отпуск, предусмотренный ст. 7 и п. 1 и 2 ч. 1 ст. 8 Закона Украины «Об отпусках», предоставляется сверх ежегодного основного отпуска по одному основанию, выбранному работником.
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