Инвестиции в биткойн и ефириум достигли максимума с февраля

Биткоин и ефириум, две крупнейшие криптовалюты с точки зрения рыночной капитализации, продемонстрировали сильный приток инвестиций на прошлой неделе, в результате чего инвестиции в сектор достигли 489 миллионов долларов, что является крупнейшей цифрой с февраля. Об этом со ссылкой на еженедельные данные CoinShares сообщает Reuters.

Биткоин получил львиную долю притока инвестиций на прошлой неделе объемом 441,7 миллиона долларов, а с начала этого года – 4,2 миллиарда долларов. На прошлой неделе крупнейшая в мире цифровая валюта продемонстрировала рекордный еженедельный отток.

Согласно имеющимся данным, на прошлой неделе ефириум (Ethereum) имел приток инвестиций объемом 30,2 миллиона долларов и рекордный пик в 13,9 миллиарда долларов в 2021 году.

Общий приток инвестиций в этом году составил 5,45 миллиарда долларов.

Во вторник ефириум достиг еще одного рекорда в 3530 долларов, в результате чего его рыночная капитализация достигла 393 миллиардов долларов.

“Основной причиной всплеска (для ефириуму – ред.), очевидно, является растущее количество разработчиков, которые создают приложения DeFi на платформе, а также растущий институциональный интерес”, – сказал соучредитель и главный исполнительный директор глобальной платежной сети Mercuryo.io Петр Козьяков.

DeFi – это криптоплатформы, облегчающие кредитование за пределами традиционных банковских учреждений.

Другие криптовалюты, такие как Polkadot, Binance и Cardano, подверглись незначительному притоку инвестиций.

Grayscale остается крупнейшим менеджером цифровых валют: по состоянию на 30 апреля он составлял 49,3 миллиарда долларов против 41 миллиардов долларов на предыдущей неделе. CoinShares, второй по величине и крупнейший европейский управляющий цифровыми активами, контролировал около 5,8 млрд долларов на прошлой неделе по сравнению с 5,2 млрд долларов на 23 апреля.