Инвестиции в биткойн и ефириум достигли максимума с февраля

Биткоин и ефириум, две крупнейшие криптовалюты с точки зрения рыночной капитализации, продемонстрировали сильный приток инвестиций на прошлой неделе, в результате чего инвестиции в сектор достигли 489 миллионов долларов, что является крупнейшей цифрой с февраля. Об этом со ссылкой на еженедельные данные CoinShares сообщает Reuters.
Биткоин получил львиную долю притока инвестиций на прошлой неделе объемом 441,7 миллиона долларов, а с начала этого года – 4,2 миллиарда долларов. На прошлой неделе крупнейшая в мире цифровая валюта продемонстрировала рекордный еженедельный отток.
Согласно имеющимся данным, на прошлой неделе ефириум (Ethereum) имел приток инвестиций объемом 30,2 миллиона долларов и рекордный пик в 13,9 миллиарда долларов в 2021 году.
Общий приток инвестиций в этом году составил 5,45 миллиарда долларов.
Во вторник ефириум достиг еще одного рекорда в 3530 долларов, в результате чего его рыночная капитализация достигла 393 миллиардов долларов.
“Основной причиной всплеска (для ефириуму – ред.), очевидно, является растущее количество разработчиков, которые создают приложения DeFi на платформе, а также растущий институциональный интерес”, – сказал соучредитель и главный исполнительный директор глобальной платежной сети Mercuryo.io Петр Козьяков.
DeFi – это криптоплатформы, облегчающие кредитование за пределами традиционных банковских учреждений.
Другие криптовалюты, такие как Polkadot, Binance и Cardano, подверглись незначительному притоку инвестиций.
Grayscale остается крупнейшим менеджером цифровых валют: по состоянию на 30 апреля он составлял 49,3 миллиарда долларов против 41 миллиардов долларов на предыдущей неделе. CoinShares, второй по величине и крупнейший европейский управляющий цифровыми активами, контролировал около 5,8 млрд долларов на прошлой неделе по сравнению с 5,2 млрд долларов на 23 апреля.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нацбанк продает почти 46 тонн выведенных из обращения монетПозавчера, 18:35 - 1995 4
Гривна ревальвирует до 27,6 грн за доллар к концу мая, — экспертыПозавчера, 17:00 - 1670 3
IBM представила первый в мире 2-нанометровый чип (видео)Позавчера, 22:04 - 472 3
ФЛП жалуются на отказы в получении 8000 грн: эксперт объяснил причиныВчера, 15:30 - 786 2
Пограничники рассказали, куда украинцы едут путешествоватьВчера, 19:14 - 592 1
Налоговая амнистия: будут ли наказывать тех, кто сбережения не обнародуетВчера, 16:07 - 1865 1
Зарплаты будут расти: директор рекрутинговой компании дал прогнозВчера, 08:29 - 1535
1 из 5 представителей поколения миллениалов уверен, что никогда не выйдет на пенсию — исследованиеВчера, 17:02 - 1152 1
Как перепланировать квартиру в «квартиру-студию» — разъяснение КГГАВчера, 14:25 - 911
Право на досрочное расторжение договора банковского вкладаВчера, 09:00 - 911
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавирусаПозавчера, 12:10 - 788
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1913 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 622
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 813
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2135 5