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В мире стремительно растут цены на сырье – Bloomberg

В мире стремительно растут цены на сырье – Bloomberg

Цены на сырье стремительно растут с начала года, и эта тенденция, как ожидается, продолжится по мере оживления мировой экономики.

Об этом пишет Bloomberg.

Цены на сталь, медь, кукурузу, какао-бобы начали резко расти по мере восстановления мировой экономики и к этому моменту уже достигли максимального уровня за несколько лет.

«ФРС и центральные банки продолжают накачивать экономику деньгами, не слишком беспокоясь об инфляции, а значит тенденция продолжится — несмотря на то, что резкий рост цен на сырье в результате приведет к удорожанию конечной продукции», — пишет издание.

Главный драйвер, поддерживающий рост цен на сырьевые товары, — постепенное восстановление мировой экономики, цитирует Bloomberg аналитика UBS Group. Банк ждет, что рост продолжится, и в следующем году они вырастут в цене еще 10%.

Цена на медь за последний год выросла более чем на 90%. Главная причина — обещания стран Запада стимулировать использование возобновляемых источников энергии и электромобилей.

«Стремительно растут цены на зерно, что в будущем может поставить под удар фермеров. За последний год стоимость кукурузы удвоилась, а соевый шрот подорожал более чем на 40%. На ценах также сказывается плохая погода, которая подрывает урожай в ключевых странах-производителях, таких как Бразилия и Франция», — указывают журналисты.

Сталь дорожает главным образом из-за того, что Китай сокращает производство стали и алюминия.

По мнению издания, от роста цен на сырье выиграют экспортеры, в основном развивающиеся страны. Импортеры, наоборот, пострадают.

По материалам Економічна Правда
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