Как увеличить размер алиментов (инфографика)

Размер алиментов, определенный решением суда, не считается неизменным. Статья 192 Семейного кодекса Украины прямо предусматривает возможность изменения размера алиментов по иску получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения здоровья получателя алиментов и в других случаях, предусмотренных Семейным кодексом Украины.

Об этом сообщает Минюст.

Для изменения размера назначенных алиментов заинтересованной стороне следует обратиться с соответствующим заявлением в суд в которой привести основания для соответствующего изменения. Обращаясь в суд с просьбой об увеличении алиментов, в заявлении следует указать доказательства по улучшению материального положения плательщика алиментов, болезни ребенка, увеличения потребностей на содержание ребенка. Этот перечень не является исчерпывающим и зависит от жизненной ситуации.

Доказательствами изменения материального положения плательщика и получателя алиментов могут быть справки о доходах, кредитные договоры, медицинские справки, заключения врачей, дополнительные расходы на содержание нетрудоспособных родителей и любые другие документы, которые могут подтверждать изменение материального положения, его ухудшение или улучшение.

Если ухудшилось состояние здоровья именно ребенка, то целесообразнее будет обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка.

Статья 185 Семейного кодекса Украины предусматривает, что тот из родителей, с кого присуждено взыскание алиментов на ребенка, а также тот из родителей, к кому соответствующее требование не было подано, обязаны участвовать в дополнительных расходах на ребенка, вызванных особыми обстоятельствами (развитием способностей ребенка, его болезнью, увечьем и т.п.).

Для их подтверждения у Вас в наличии должны быть доказательства понесенных расходов.

Это могут быть чеки, квитанции, рекомендации, выписки из больницы, консультационные заключения специалистов о поставленном диагнозе ребенка и т.д. Заявляя дополнительные расходы, Вы в любом случае должны их обосновать, то есть предоставить неопровержимые доказательства для их подтверждения. Доказательная база очень важна, так как из-за нехватки доказательств и ненадлежащей аргументации сумм денежных средств, которые Вы укажете, суд может отказать в удовлетворении исковых требований.

Как будет удерживаться. Взыскание денежных средств может происходить разово, с определенной периодичностью или постоянно. Размер участия одного из родителей в дополнительных расходах на ребенка определяется с учетом обстоятельств, имеющих существенное значение.

Размер дополнительных расходов всегда устанавливается в твердой денежной сумме. Процент или доля от заработка в этой категории дел не применяются. В подавляющем большинстве случаев суды удерживают с другого родителя половину понесенных истцом дополнительных расходов на ребенка.

Иск об оплате дополнительных расходов на ребенка можно предъявить по зарегистрированному месту жительства или пребывания. При этом истец освобождается от уплаты судебного сбора при рассмотрении иска во всех судебных инстанциях.

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