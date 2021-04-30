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Нацбанк изменил требования к участникам системы BankID

Нацбанк изменил требования к участникам системы BankID

Национальный банк Украины с целью усиления эффективности и надежности функционирования Системы BankID НБУ продолжает работу по совершенствованию нормативно-правовой базы и уточняет требования к абонентам системы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор:

  • обязал абонентов – идентификаторов проводить многофакторную аутентификацию пользователей Системы BankID НБУ до момента передачи персональных данных пользователей через систему;
  • ужесточил требования к банкам по передаче актуальных данных пользователей;
  • предусмотрел для абонентов – поставщиков услуг возможность использования Системы BankID НБУ исключительно для предоставления пользователям тех услуг, по которым есть разрешение Совета Системы BankID НБУ;
  • расширил полномочия Совета Системы BankID НБУ в части контроля за соблюдением условий заключенных договоров и ответственности абонентов системы.

Изменения вступили в силу с 1 мая 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк обновил порядок присоединения абонентов к электронной системе дистанционной идентификации BankID.
  • Банки Украины начали реализовывать услуги, которые можно получить без посещения отделений, используя удаленную идентификацию клиентов с помощью Системы BankID НБУ.
  • В НБУ рассказали как проходит процесс идентификации в Системе BankID и кто является участником процесса взаимодействия.

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По материалам Finance.UA
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