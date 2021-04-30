Банки Украины избавились от «проблемных» кредитов на миллиарды гривен

Объем проблемных кредитов в банках Украины впервые за последние годы опустился ниже уровня 40%. По итогам января-марта 2021 года он составил 39,9%. Для сравнения, в начале года 41% кредитов считались «плохими».

Об этом пишет сайт «Сегодня» со ссылкой на данные Национального банка.

Больше всего таких кредитов — в банках, подконтрольных России и находящихся под санкциями. На втором месте по объему неработающих займов — государственные банки Украины. В ПриватБанке, например, 73,5% кредитов имеют признаки проблемности.

Впрочем, даже госбанки сокращают долю проблемных кредитов — за квартал она упала с 57,4% до 56,4%.



Инфографика: НБУ

«Масштабную работу по очистке портфелей они (госбанки. — Ред.) начали в 2020 году, списав в целом за год задолженности на 30,6 млрд в национальной валюте и 3,1 млрд долларового эквивалента в инвалюте», — отметили в НБУ

Частные банки с украинским капиталом показали лучший результат, сократив долю проблемных кредитов с 14,6% до 13,2%.



Инфографика: НБУ

Цель НБУ — уменьшение доли таких кредитов в портфеле сектора ниже 20% до 2025 года.

Напомним, с 27 апреля вступили в силу новые правила для банков. Ужесточились требования к договорам о кредитах, депозитах и текущих счетах — банки теперь должны полностью раскрывать информацию (в том числе о процентах и платежах по кредитам), не печатать нюансы мелким шрифтом и т. д.

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