Украина закрывает границу для Индии: кого будут пускать

Украина закрывает границу для Индии. При возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он отметил, что соответствующее решение вступает в силу со 2 мая.
«Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 из последних 14 дней, подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия результатов ПЦР теста», — заявил Ляшко.
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