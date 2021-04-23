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Минимальная зарплата в 2022 году

Минимальная зарплата в 2022 году

Продолжаются коллективные переговоры по установлению размера минимальной заработной платы на 2022 год.

Как сообщает Федерация профсоюзов Украины, во время второго заседания стороны представили свои официальные позиции.

Правительственная сторона предложила установить на 2022 год минимальную заработную плату, средневзвешенный размер которой должен быть равен 6700 грн.

Представители Стороны работодателей сообщили, что остаются на позиции по сохранению, по крайней мере в начале 2022 года, минимальной заработной платы на уровне 6500 грн с возможностью дальнейшего повышения с учетом результатов работы экономики.

Профсоюзная сторона проинформировала о своей позиции по установлению минимальной заработной платы с 1 января 2022 года на уровне 6900 грн с ее повышением на конец года до 7700 грн.

«По результатам заседания стороны договорились продолжить работу по определению размера минимальной заработной платы в рамках подготовки проекта Бюджетной декларации на 2022−2024 годы и Государственного бюджета Украины на 2022 год», — добавили в ФПУ.

Справка Finance.ua:

  • В прошлом году Кабинет министров Украины одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021−2023 годы. В этом документе, в частности, закладывается рост минимальной зарплаты.

Как будет меняться минималка:

  • с 1 июля 2021 года — до 6500 грн;
  • в 2022 году — до 6700 грн;
  • в 2023 году — до 7176 грн.
  • Среднемесячная заработная плата работников, брутто: номинальная — в 2021 году 13 632 грн, в 2022 — 15 414 грн, в 2023 — 17 169 грн.

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По материалам Finance.UA
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