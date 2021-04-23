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Uber запускает ряд новых сервисов

Uber запускает ряд новых сервисов

Сервис Uber анонсировал новые сервисы, которые помогут пользователям ориентироваться в постпандемическом мире.

Об этом пишет ITC со ссылкой на компанию Uber.

«По мере того, как ограничения будут ослабляться, компания будет предлагать дополнительные услуги, которые помогут пользователям и сообществам наслаждаться «безграничным» миром. Основная цель новых услуг — поехать куда угодно и получить что угодно», — сказано в сообщении.

Что нового предлагает Uber:

  • одним из наиболее важных аспектов прибытия в пункт назначения является процесс вакцинации. Поэтому Uber предлагая в общей сложности 10 миллионов бесплатных (или со скидкой) поездок для поддержки местных сообществ;
  • новая функция, которая позволит пользователям отправлять посылки друзьям и родственникам. Услуга уже доступна в более чем 25 городах (с декабря 2020 года и в Киеве) и будет распространена на европейские страны, включая Амстердам, Лондон, Осло и Варшаву;
  • компания также запустит Uber Reserve. Новая функция позволит спланировать поездку с избранным водителем за 30 дней наперед. Вначале сервис будет представлен в США;
  • компания расширяет услугу Uber Hourly, которая позволяет заказывать машину и водителя по часам. Услуга уже доступна в нескольких городах Австралии, США, Европы, Ближнего востока и Африки, а в ближайшие месяцы будет представлена в Нидерландах, Португалии и Швеции.

«Ввиду того, что мы все больше и больше привыкаем к «новой реальности», нам все же не хватает той жизни, которая была до пандемии. Тем не менее, наша жизнь изменилась, поэтому, несмотря на тоску по «нормальности», многие наши повседневные привычки больше не будут прежними — они станут лучше», — уверены в Uber.

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По материалам Finance.UA
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