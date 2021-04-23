Uber запускает ряд новых сервисов

Сервис Uber анонсировал новые сервисы, которые помогут пользователям ориентироваться в постпандемическом мире.
Об этом пишет ITC со ссылкой на компанию Uber.
«По мере того, как ограничения будут ослабляться, компания будет предлагать дополнительные услуги, которые помогут пользователям и сообществам наслаждаться «безграничным» миром. Основная цель новых услуг — поехать куда угодно и получить что угодно», — сказано в сообщении.
Что нового предлагает Uber:
«Ввиду того, что мы все больше и больше привыкаем к «новой реальности», нам все же не хватает той жизни, которая была до пандемии. Тем не менее, наша жизнь изменилась, поэтому, несмотря на тоску по «нормальности», многие наши повседневные привычки больше не будут прежними — они станут лучше», — уверены в Uber.
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