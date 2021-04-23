Китай запустил главный модуль космической станции

Китай осуществил успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Чанчжэн-5 (Великий поход-5B), которая вывела на орбиту базовый модуль национальной космической станции.
Трансляция велась Центральным телевидением Китая и на YouTube.
Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань в 11:23 по местному времени (6:23 по Киеву). Примерно через восемь минут (около 490 секунд) полета модуль под названием Тяньхэ вышел на заданную орбиту.
Основной модуль станции, которая получила название Тяньгун (Небесный дворец. – Ред.) имеет длину 16,6 метра и максимальный диаметр 4,2 метра. На данный момент это крупнейший созданный в Китае космический аппарат.
Модуль состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. В составе жилого модуля оборудованы кухня и туалет, есть компьютеры, комплексы связи с командным пунктом, а также другое оборудование. Он может использоваться как автономный жилой аппарат и лаборатория. Тяньхэ также оборудован шлюзом для выхода членов экипажа в открытый космос.
Позже Китай планирует с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-7 запустить к модулю Тяньхе грузовой корабль Тяньчжоу-2. После него в космос с помощью ракеты Чанчжэн-2-Ф будет запущен пилотируемый корабль Шэньчжоу-12 с тремя членами экипажа. Его стыковка с базовым модулем Тяньхэ сделает станцию обитаемой.
В целом монтаж всех узлов станции требует около года и предусматривает не менее 11 запусков. Они включают в себя доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин продлил фиксированный тариф на электроэнергию для населенияВчера, 16:34 - 2161 9
Шмыгаль объяснил новые правила для получения субсидийВчера, 15:06 - 963 7
Цена газа в Украине с учетом доставки превысила тарифы в ЕС (инфографика)3 ч. назад - 1028 6
Украина ожидает до сентября €600 миллионов помощи от ЕС - МарченкоВчера, 10:42 - 148 5
Правительство предлагает сведения об изменении адреса автоматически передавать в военкоматыВчера, 21:30 - 580 4
Цены на бензин на АЗС снижаются: сколько стоит топливоВчера, 19:41 - 4546
ПриватБанк обновил приложениеВчера, 12:10 - 2684
Кабмин продлил фиксированный тариф на электроэнергию для населенияВчера, 16:34 - 2161 9
Доходы стримеров выросли на 1071%: украинцы увеличили заработки на международных рынкахВчера, 17:00 - 1871 1
Средняя зарплата в Украине за месяц выросла более чем на 1 тысячу гривен4 ч. назад - 1838 2
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 523
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1512 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1222
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 752
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1136