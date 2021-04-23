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Китай запустил главный модуль космической станции

Китай запустил главный модуль космической станции

Китай осуществил успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Чанчжэн-5 (Великий поход-5B), которая вывела на орбиту базовый модуль национальной космической станции.

Трансляция велась Центральным телевидением Китая и на YouTube.

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань в 11:23 по местному времени (6:23 по Киеву). Примерно через восемь минут (около 490 секунд) полета модуль под названием Тяньхэ вышел на заданную орбиту.

Основной модуль станции, которая получила название Тяньгун (Небесный дворец. – Ред.) имеет длину 16,6 метра и максимальный диаметр 4,2 метра. На данный момент это крупнейший созданный в Китае космический аппарат.

Модуль состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. В составе жилого модуля оборудованы кухня и туалет, есть компьютеры, комплексы связи с командным пунктом, а также другое оборудование. Он может использоваться как автономный жилой аппарат и лаборатория. Тяньхэ также оборудован шлюзом для выхода членов экипажа в открытый космос.

Позже Китай планирует с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-7 запустить к модулю Тяньхе грузовой корабль Тяньчжоу-2. После него в космос с помощью ракеты Чанчжэн-2-Ф будет запущен пилотируемый корабль Шэньчжоу-12 с тремя членами экипажа. Его стыковка с базовым модулем Тяньхэ сделает станцию обитаемой.

В целом монтаж всех узлов станции требует около года и предусматривает не менее 11 запусков. Они включают в себя доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций.

По материалам Корреспондент.net
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