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Renault прекратил разработку новых дизельных двигателей

Renault прекратил разработку новых дизельных двигателей

Компания Renault прекратила разработку новых дизельных двигателей. Но существующие дизеля dCi французы будут адаптировать к требованиям Евросоюза по уровню выбросов вредных веществ. Такое заявление сделал глава Renault Лука де Мео.

В Европе из-за ужесточения экологических стандартов будущее дизельных автомобилей находится под угрозой. В некоторых европейских городах уже запретили старые машины с дизельными двигателями (не полностью, а только запретили им проезд в центральных районах).

Многие автопроизводители ранее уже заявили, что они отказываются от разработки новых дизельных моторов. Средства они инвестируют в гибридные автомобили и в электромобили. Среди таких автопроизводителей можно назвать, например, Lexus, Mitsubishi, Nissan и Volvo.

Значит ли это, что во время экологического стандарта Евро-7 у Renault уже не будет дизельных моторов – пока не известно. Но мы не удивимся, если эта компания откажется от дизелей уже к 2025 году.

По материалам autonews.ua
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