Доходы стримеров выросли на 1071%: украинцы увеличили заработки на международных рынках

За 1 квартал 2021 года крупнейшие выплаты от иностранных клиентов получили фрилансеры, онлайн-продавцы и ІТ-компании.
Об этом свидетельствуют данные международной платформы Payoneer.
“В 2021 году украинцы продолжают зарабатывать на международных рынках из своих жилищ или офисов, сотрудничая как с глобальными платформами, так и напрямую с иностранными клиентами”, – сообщают в компании.
Пятерка категорий, которые получили больше всего выплат за 1 квартал 2021:
1. Фрилансеры.
2. Онлайн-продавцы.
3. IT-компании.
4. Стокеры (фотографы, которые зарабатывают на фотостоках).
5. Креаторы на социальных платформах.
В 1 квартале 2021 самые большие суммы украинцам принес фриланс. Его догоняет электронная коммерция, где получили на 6% меньше. Выплаты онлайн-продавцам превысили зачисления IT-компаниям на 150%. В то же время IT-компании получили в 5 раз больше выплат, чем стокеры. Зачисления последним оказались на 9% выше, чем у креаторов на социальных платформах.
Как изменились выплаты:
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