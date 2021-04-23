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Доходы стримеров выросли на 1071%: украинцы увеличили заработки на международных рынках

Доходы стримеров выросли на 1071%: украинцы увеличили заработки на международных рынках

За 1 квартал 2021 года крупнейшие выплаты от иностранных клиентов получили фрилансеры, онлайн-продавцы и ІТ-компании.

Об этом свидетельствуют данные международной платформы Payoneer.

“В 2021 году украинцы продолжают зарабатывать на международных рынках из своих жилищ или офисов, сотрудничая как с глобальными платформами, так и напрямую с иностранными клиентами”, – сообщают в компании.

Пятерка категорий, которые получили больше всего выплат за 1 квартал 2021:

1. Фрилансеры.
2. Онлайн-продавцы.
3. IT-компании.
4. Стокеры (фотографы, которые зарабатывают на фотостоках).
5. Креаторы на социальных платформах.

В 1 квартале 2021 самые большие суммы украинцам принес фриланс. Его догоняет электронная коммерция, где получили на 6% меньше. Выплаты онлайн-продавцам превысили зачисления IT-компаниям на 150%. В то же время IT-компании получили в 5 раз больше выплат, чем стокеры. Зачисления последним оказались на 9% выше, чем у креаторов на социальных платформах.

Как изменились выплаты:

  • если сравнивать результаты украинцев в течение первых трех месяцев 2020 и 2021 годов, то самый высокий прирост у стримеров – зачисления от live-трансляций выросли на 1071%, или почти в 12 раз;
  • транспортные компании получили на 703% больше выплат;
  • креаторы на социальных платформах – 140%;
  • онлайн-образование остается популярным способом получать знания – в 1 квартале 2021 г. онлайн-преподаватели получили на 63% больше выплат, чем в 1 квартале 2020;
  • стабильно растет и сфера электронной коммерции – зачисление украинским онлайн-продавцам выросли на 50%;
  • ІТ-компании, напрямую предоставляющие услуги иностранным клиентам, за январь-март 2021 получили на 32% больше выплат, чем за соответствующий период 2020. Зачисления украинским фрилансерам также выросли – на 23%.

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году ІТ-компании наняли более 4500 молодых специалистов.
  • 2020 год стал настоящим испытанием как для людей, так и для бизнеса. Однако украинцы, работающие на международных рынках, прошли его довольно успешно. Они не только увеличили заработки, но и расширили географию деятельности.
  • Фриланс-биржа Freelancehunt опросила 2183 зарегистрированных на платформе программистов и на основании полученных данных составила портрет украинского разработчика.

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По материалам Finance.UA
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