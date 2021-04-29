Электромобиль, очищающий воздух вокруг себя: презентовали беспилотник от Alibaba (фото)

На автосалоне в Шанхае дебютировал концепт лондонской дизайн-студии Heatherwick Studio – электрический беспилотник со встроенными HEPA-фильтрами. Как указано в официальном пресс-релизе компании, благодаря этим фильтрам автомобиль не только не загрязняет атмосферу, но и очищает воздух вокруг себя.

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Новинка с символическим названием Airo разработана для китайской марки IM Motors, созданной автоконцерном SAIC Motor, платформой онлайн-торговли Alibaba Group и технологическим парком Zhangjiang Hi-Tech, который называют Китайской Кремниевой долиной.

Airo может передвигаться как под управлением водителя, так и самостоятельно. Салон электромобиля организован по принципу гостиной: четыре кресла поворачиваются и устанавливаются друг напротив друга, образуя обеденную зону или мини конференц-зал для деловых переговоров. Также кресла трансформируются в кровать. От любопытных глаз салон защищен стеклом с автозатемнением. Из такого стекла изготовлена даже крыша шоу-кара.

Также в Heatherwick Studio разработали станции для очистки воздуха, которые могут служить зарядками для электромобилей, но для каких именно марок, не уточняется. Airo – это уже не первый транспортный проект подопечных Томаса Хизервика. Ранее студия представила туристическую лодку и городской автобус для столицы Великобритании.