Шмыгаль ожидает снижения цен на газ летом в годовых тарифах поставщиков

Летом 2021 года газоснабжающие компании смогут снизить цены на газ для населения.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
По его словам, с середины 2020 года в Украине заработал рынок газа. Главная задача для Правительства сегодня – это установить понятные, прозрачные и справедливые правила на этом рынке.
“Для этого с 1 мая в Украине начнет работать так называемый годовой продукт. Это фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Компании не смогут ее повышать”, – пишет Шмыгаль.
Однако, как он отмечает, установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового продукта.
“То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены”, – пояснил премьер.
Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы.
“С 1 мая государственная компания НАК «Нафтогаз Украины» предлагает по годовому тарифному плану газ цене 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения. Но Правительство ожидает, что Нафтогаз и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя”, – добавил он.
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