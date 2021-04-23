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Шмыгаль ожидает снижения цен на газ летом в годовых тарифах поставщиков

Шмыгаль ожидает снижения цен на газ летом в годовых тарифах поставщиков

Летом 2021 года газоснабжающие компании смогут снизить цены на газ для населения.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, с середины 2020 года в Украине заработал рынок газа. Главная задача для Правительства сегодня – это установить понятные, прозрачные и справедливые правила на этом рынке.

“Для этого с 1 мая в Украине начнет работать так называемый годовой продукт. Это фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Компании не смогут ее повышать”, – пишет Шмыгаль.

Однако, как он отмечает, установленные правила позволяют газопоставщикам снижать цены в пределах годового продукта.

“То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены”, – пояснил премьер.

Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы.

“С 1 мая государственная компания НАК «Нафтогаз Украины» предлагает по годовому тарифному плану газ цене 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения. Но Правительство ожидает, что Нафтогаз и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

  • ГК «Нафтогаз Украины» как поставщик «последней надежды» обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика. Цена на газ для клиентов ППН в мае составит 9,57 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
  • Крупнейший поставщик газа – компания «ЙЕ Энергия» Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом «Твой Газсбыт», установили единый тариф для населения «Твой газ годовой» в размере 7,99 грн/куб.м (с НДС).
  • ООО Газопоставляющая компания Нафтогаз Трейдинг направило 30 сбытовым предприятиям в разных регионах страны предложения заключить годовые контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

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По материалам Finance.UA
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