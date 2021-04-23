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Китай запустил на орбиту девять коммерческих спутников

Китай запустил на орбиту девять коммерческих спутников

Китай провел успешный запуск ракеты-носителя Чанчжэн-6 (Великий поход-4С), которая вывела на орбиту девять коммерческих спутников. Об этом сообщает Синьхуа во вторник, 27 апреля.

Ракета стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 11:20 по пекинскому времени. Для ракет-носителей серии Чанчжэн этот полет стал уже 366-м по счету.

Среди запущенных спутников были Qilu-1 и Qilu-4, которые будут предоставлять услуги дистанционного зондирования для восточной провинции Шаньдун в таких областях, как землеустройство, городское строительство, сельское и лесное хозяйства, энергетика, предотвращение стихийных бедствий и смягчение их последствий.

Остальные запущенные спутники будут использоваться для тестирования новых технологий в таких сферах, как проектирование спутниковых платформ, получение изображений и проведение наблюдений в реальном времени, сбор и передача данных, наблюдение за малыми небесными телами и предоставление услуг дистанционного зондирования.

Напомним, в марте Китай успешно вывел на орбиту четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли Яогань-31. При этом СМИ сообщали, что Китай может использовать эти спутники для наблюдения за военно-морскими силами западных стран.

По материалам Корреспондент.net
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