Китай запустил на орбиту девять коммерческих спутников

Китай провел успешный запуск ракеты-носителя Чанчжэн-6 (Великий поход-4С), которая вывела на орбиту девять коммерческих спутников. Об этом сообщает Синьхуа во вторник, 27 апреля.
Ракета стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 11:20 по пекинскому времени. Для ракет-носителей серии Чанчжэн этот полет стал уже 366-м по счету.
Среди запущенных спутников были Qilu-1 и Qilu-4, которые будут предоставлять услуги дистанционного зондирования для восточной провинции Шаньдун в таких областях, как землеустройство, городское строительство, сельское и лесное хозяйства, энергетика, предотвращение стихийных бедствий и смягчение их последствий.
Остальные запущенные спутники будут использоваться для тестирования новых технологий в таких сферах, как проектирование спутниковых платформ, получение изображений и проведение наблюдений в реальном времени, сбор и передача данных, наблюдение за малыми небесными телами и предоставление услуг дистанционного зондирования.
Напомним, в марте Китай успешно вывел на орбиту четвертую группу спутников дистанционного зондирования Земли Яогань-31. При этом СМИ сообщали, что Китай может использовать эти спутники для наблюдения за военно-морскими силами западных стран.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правила начисления субсидий изменилиВчера, 08:00 - 7987 27
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже, чем в ЕвропеВчера, 05:15 - 14865 13
У Зеленского рассказали, почему до сих пор не завершилась «эпоха бедности»Вчера, 09:03 - 2308 11
Зеленский анонсировал производство в Украине новейших ядерных реакторовВчера, 10:30 - 1699 8
Телефонный разговор с «банкиром» стоил женщине 20 тысяч гривенВчера, 15:47 - 907 5
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, и она ниже, чем в ЕвропеВчера, 05:15 - 14865 13
Правила начисления субсидий изменилиВчера, 08:00 - 7987 27
НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки Украины (инфографика)Вчера, 15:00 - 6952
У Зеленского рассказали, почему до сих пор не завершилась «эпоха бедности»Вчера, 09:03 - 2308 11
Зеленский анонсировал производство в Украине новейших ядерных реакторовВчера, 10:30 - 1699 8
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 451
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1351 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1098
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 675
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 1050