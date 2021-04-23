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Вступают в силу новые требования к банковским договорам

Вступают в силу новые требования к банковским договорам

Завтра, 27 апреля 2021 года, вступают в силу новые правила НБУ по установлению дополнительных требований к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах.

Соответствующее постановление Нацбанк принял 26 января.

Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, о вкладе (депозите), а также об открытии и ведении текущего счета.

Что изменится:

  • теперь банки обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги;
  • в договоре вклада нужно указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок действия вклада и т.д.;
  • в договоре потребительского кредита – перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и т.д.;
  • текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов;
  • также банкам запрещено включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд;
  • банкам запрещено без информирования потребителя менять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги и т.д.

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Главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах, права и обязанности банка и потребителя, последствия невыполнения обязательств.

Для чего нужно новые правила:

  • это будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуги и его взвешенному решению о заключении договора.

На что не распространяются новые правила:

  • на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферту).

Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, в которой установлены требования.

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По материалам Finance.UA
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