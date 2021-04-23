Вступают в силу новые требования к банковским договорам

Завтра, 27 апреля 2021 года, вступают в силу новые правила НБУ по установлению дополнительных требований к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах.
Соответствующее постановление Нацбанк принял 26 января.
Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, о вкладе (депозите), а также об открытии и ведении текущего счета.
Что изменится:
Читайте также: Условия договора с финкомпанией нарушают ваши права. НБУ объяснил, как действовать в таком случае
Главная задача новых требований – обеспечить раскрытие полной информации об услугах, права и обязанности банка и потребителя, последствия невыполнения обязательств.
Для чего нужно новые правила:
На что не распространяются новые правила:
Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора присоединения не может противоречить индивидуальной части договора, в которой установлены требования.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 6688 24
Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в ПольшеПозавчера, 13:34 - 1400 10
Украинцам в 2021 году придется платить больше за коммунальные услугиВчера, 15:34 - 2124 8
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ11 ч. назад - 2209 3
Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»Вчера, 22:54 - 2258 3
Экоинспекция провела более 500 проверок качества топлива на АЗС11 ч. назад - 3529 1
Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»Вчера, 22:54 - 2258 3
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ11 ч. назад - 2209 3
Как поделить наследство13 ч. назад - 1913
На портале «Дія» появится новая функция5 ч. назад - 1515
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 338
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1231 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 986
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 606
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 977