Введено в эксплуатацию новое хранилище ядерного топлива в Чернобыле

В Чернобыле введено в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива. Об этом на брифинге в понедельник, 26 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, цель украинской власти — трансформировать территорию отчуждения в территорию возрождения.
«Украина не одна, у нее есть широкая поддержка партнеров. Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище», — сообщил президент.
По словам Зеленского, сегодня будет получена лицензия на содержание нового хранилища, сроком эксплуатации до 100 лет.
Предприятию «Чернобыльская АЭС» вручена лицензия на хранилище отработанного ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2).
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