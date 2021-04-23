Футбольный клуб Курченко «Металлист» признан банкротом

Хозяйственный суд Харьковской области признал футбольный клуб «Металлист» банкротом и открыл ликвидационную процедуру. Об этом свидетельствует сообщение Высшего хозсуда Украины.

Согласно данным госреестра конечным бенефициаром этого публичного акционерного общества указан Сергей Курченко, сообщает Finbalance.

Стоит отметить, что 17 марта прошлого года суд утвердил реестр требований кредиторов «Металлиста». В частности, наибольшая задолженность сформировалась по зарплате — почти перед сотней физлиц.

К тому же в апреле этого года Харьковский горсовет обратился к облгосадминистрации и предложил передать бесплатно имущество «Металлиста» в собственность территориальной громады Харькова.

Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, земельном участке и товарных знаках, конфискованных у футбольного клуба, компаний «Металлист Холдинг» и «Металлист-Арена».

Кроме того, Харьковский горсовет попросил Кабмин передать ему полномочия по управлению корпоративными правами, конфискованными в «Металлисте» и «Металлист Холдинге».