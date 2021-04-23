0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Футбольный клуб Курченко «Металлист» признан банкротом

Футбольный клуб Курченко «Металлист» признан банкротом

Хозяйственный суд Харьковской области признал футбольный клуб «Металлист» банкротом и открыл ликвидационную процедуру. Об этом свидетельствует сообщение Высшего хозсуда Украины.

Согласно данным госреестра конечным бенефициаром этого публичного акционерного общества указан Сергей Курченко, сообщает Finbalance.

Стоит отметить, что 17 марта прошлого года суд утвердил реестр требований кредиторов «Металлиста». В частности, наибольшая задолженность сформировалась по зарплате — почти перед сотней физлиц.

К тому же в апреле этого года Харьковский горсовет обратился к облгосадминистрации и предложил передать бесплатно имущество «Металлиста» в собственность территориальной громады Харькова.

Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, земельном участке и товарных знаках, конфискованных у футбольного клуба, компаний «Металлист Холдинг» и «Металлист-Арена».

Кроме того, Харьковский горсовет попросил Кабмин передать ему полномочия по управлению корпоративными правами, конфискованными в «Металлисте» и «Металлист Холдинге».

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.