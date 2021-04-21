НБУ сообщил, как будут работать банки на праздники

Независимо от праздничных и нерабочих дней, система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю.

Об этом сообщил регулятор.

Каждый банк определяет самостоятельно по своему усмотрению, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины. Поэтому стоит заранее уточнить у своего банка график работы на майские праздники.

Как банки будут осуществлять межбанковские платежи:

1 – 4 мая – будут отображать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая 2021 года.

8 – 10 мая – будут отображать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 11 мая 2021 года.

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