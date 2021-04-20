Samsung защитит сгибаемые смартфоны от воды и пыли

Согласно новому отчёту инсайдеров, вскоре гибкие смартфоны Samsung получат серьёзные изменения в конструкции. В частности, моделям Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip 2 приписывают появление защиты от воздействия воды — впервые не только в фирменной серии, но и на рынке складных моделей.
По информации издания SamMobile со ссылкой на собственные источники, грядущие новинки компании будут сертифицированы по стандарту IP, предусматривающем защиту от попадания воды и пыли внутрь корпуса. Если эта информация подтвердится, новинки станут первыми коммерческими устройствами в своём классе с подобными спецификациями.
Впрочем, пока не известно, о каком именно сертификате идёт речь: топовом IP68 или базовом IP54, обеспечивающем стойкость к брызгам вроде капель дождя.
Ожидается, что соответствие одному из стандартов IP может значительно увеличить срок службы складных устройств, что повысит их конкурентоспособность в сегменте смартфонов с гибкими дисплеями.
Скажется ли такая характеристика на стоимости грядущих новинок, пока не известно. Сам производитель заявление инсайдеров не прокомментировал.
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