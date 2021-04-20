Bitcoin упал ниже $50 000 из-за намерения Байдена поднять налоги

Bitcoin снизился в седьмой раз за восемь дней, после того, как президент США Джо Байден предложил почти вдвое увеличить налог на прирост капитала для богатых.

Как сообщает Bloomberg, цена на Bitcoin снизилась на 5,8% до $48 596. JPMorgan Chase & Co. и Tallbacken Capital Advisors LLC недавно предупредили, что существует потенциал для дальнейшего снижения после того, как крупнейшая криптовалюта пошла вниз с рекордного максимума в $64 870 долларов 14 апреля.

Читайте также: Стратег JPMorgan предупредил о снижении шансов на рост Bitcoin

Агентство отмечает, что налоговые проблемы могут иметь огромное влияние на крупнейшую криптовалюту в мире. Американские инвесторы, вкладывающие в цифровые активы, которые выросли более чем на 70% в этом году, уже сталкиваются с налогом на прирост капитала, если они продают криптовалюту после того, как удерживали ее больше года.

Американцы, которые инвестировали в криптовалюты 1-2 года назад, получили от 600% до 900% прибыли. Если Байден реализует свой план, они будут вынуждены отдавать 43,4%. Отчасти это и стало причиной продажи инвесторами частей своих портфелей.

Напомним: на днях курс Bitcoin упал на 15%, что было вызвано отключением света в Китае и решение Турции запретить использование криптовалюты для платежей с 30 апреля.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫