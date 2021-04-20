Китай из-за климатического кризиса планирует сокращать потребление угля с 2026 года

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата. Китай достигнет углеродной нейтральности.
Об этом он заявил на климатическом саммите, сообщает CNN.
Он заявил, что его страна достигнет углеродной нейтральности намного быстрее многих развитых стран.
“Китай будет жестко контролировать потребление угля в 2021-2025 годах и начнет сокращать его с 2026 года” – заявил Си Цзиньпин.
Также президент США Джо Байден призвал страны принимать активные меры по урегулированию климатического кризиса. В частности, Америка намерена к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу.
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