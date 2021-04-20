0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Китай из-за климатического кризиса планирует сокращать потребление угля с 2026 года

Китай из-за климатического кризиса планирует сокращать потребление угля с 2026 года

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата. Китай достигнет углеродной нейтральности.

Об этом он заявил на климатическом саммите, сообщает CNN.

Он заявил, что его страна достигнет углеродной нейтральности намного быстрее многих развитых стран.

“Китай будет жестко контролировать потребление угля в 2021-2025 годах и начнет сокращать его с 2026 года” – заявил Си Цзиньпин.

Также президент США Джо Байден призвал страны принимать активные меры по урегулированию климатического кризиса. В частности, Америка намерена к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.