Население берет кредиты: спрос растет третий квартал подряд — НБУ

Позитивные настроения банков относительно динамики кредитования в 4 квартале 2020 года сохранились в конце I квартала текущего года.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Вопреки ожиданиям введения новых карантинных ограничений, спрос на кредиты увеличился со стороны бизнеса и населения. В частности спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений.
Банки отметили умеренное смягчение стандартов как корпоративного, так и розничного кредитования, спрогнозировали дальнейший рост фондирования от населения и корпораций и ожидают повышения рисков во II квартале. В январе-марте 2021 года спрос на бизнес-кредиты вырос.
Самый большой спрос – на займы МСП, гривневые и долгосрочные кредиты.
Причины оживления спроса – снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале, а также реструктуризация долгов.
Смягчение кредитоспособности для бизнеса банки объясняют высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, а также улучшением ожиданий относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для МСБ.
Снижение процентных ставок является главной причиной смягчения условий кредитования.
Почти четверть опрошенных респондентов отметили увеличение уровня одобрения заявок на бизнес-кредиты и смягчение требований к размеру кредита.
Более 80% финучреждений оценили долговую нагрузку корпоративных заемщиков как среднюю, при этом для крупных предприятий оценка выше по сравнению с МСП. Спрос населения на кредиты растет третий квартал подряд. Кредитную активность заемщиков стимулировали снижение процентных ставок, улучшение потребительских настроений и перспективы развития рынка недвижимости. Изменения спроса на ипотеку банки оценили наиболее высоко за всю историю наблюдений.
Ожидания перспектив кредитования. Участники опроса положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев: 78% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля корпораций, 82% – домохозяйств.
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