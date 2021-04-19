Население берет кредиты: спрос растет третий квартал подряд — НБУ

Позитивные настроения банков относительно динамики кредитования в 4 квартале 2020 года сохранились в конце I квартала текущего года.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Вопреки ожиданиям введения новых карантинных ограничений, спрос на кредиты увеличился со стороны бизнеса и населения. В частности спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений.

Банки отметили умеренное смягчение стандартов как корпоративного, так и розничного кредитования, спрогнозировали дальнейший рост фондирования от населения и корпораций и ожидают повышения рисков во II квартале. В январе-марте 2021 года спрос на бизнес-кредиты вырос.

Самый большой спрос – на займы МСП, гривневые и долгосрочные кредиты.

Причины оживления спроса – снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале, а также реструктуризация долгов.

Смягчение кредитоспособности для бизнеса банки объясняют высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, а также улучшением ожиданий относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для МСБ.

Снижение процентных ставок является главной причиной смягчения условий кредитования.

Почти четверть опрошенных респондентов отметили увеличение уровня одобрения заявок на бизнес-кредиты и смягчение требований к размеру кредита.

Более 80% финучреждений оценили долговую нагрузку корпоративных заемщиков как среднюю, при этом для крупных предприятий оценка выше по сравнению с МСП. Спрос населения на кредиты растет третий квартал подряд. Кредитную активность заемщиков стимулировали снижение процентных ставок, улучшение потребительских настроений и перспективы развития рынка недвижимости. Изменения спроса на ипотеку банки оценили наиболее высоко за всю историю наблюдений.

Ожидания перспектив кредитования. Участники опроса положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев: 78% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля корпораций, 82% – домохозяйств.

Это самые высокие с 2015 года оценки прироста кредитного портфеля населения, впрочем, отдельные крупные банки ожидают определенного ухудшения его качества.

Оптимизм респондентов относительно дальнейшего наращивания фондирования вырос: 77% опрошенных ожидают увеличения депозитов домохозяйств, 78% – средств предприятий.

В ближайшие три месяца банки прогнозируют рост рисков: кредитного, процентного и риска ликвидности.

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