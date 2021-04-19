0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Население берет кредиты: спрос растет третий квартал подряд — НБУ

Население берет кредиты: спрос растет третий квартал подряд — НБУ

Позитивные настроения банков относительно динамики кредитования в 4 квартале 2020 года сохранились в конце I квартала текущего года.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Вопреки ожиданиям введения новых карантинных ограничений, спрос на кредиты увеличился со стороны бизнеса и населения. В частности спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений.

Банки отметили умеренное смягчение стандартов как корпоративного, так и розничного кредитования, спрогнозировали дальнейший рост фондирования от населения и корпораций и ожидают повышения рисков во II квартале. В январе-марте 2021 года спрос на бизнес-кредиты вырос.

Самый большой спрос – на займы МСП, гривневые и долгосрочные кредиты.

Причины оживления спроса – снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале, а также реструктуризация долгов.

Смягчение кредитоспособности для бизнеса банки объясняют высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, а также улучшением ожиданий относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для МСБ.

Снижение процентных ставок является главной причиной смягчения условий кредитования.

Почти четверть опрошенных респондентов отметили увеличение уровня одобрения заявок на бизнес-кредиты и смягчение требований к размеру кредита.

Более 80% финучреждений оценили долговую нагрузку корпоративных заемщиков как среднюю, при этом для крупных предприятий оценка выше по сравнению с МСП. Спрос населения на кредиты растет третий квартал подряд. Кредитную активность заемщиков стимулировали снижение процентных ставок, улучшение потребительских настроений и перспективы развития рынка недвижимости. Изменения спроса на ипотеку банки оценили наиболее высоко за всю историю наблюдений.

Ожидания перспектив кредитования. Участники опроса положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев: 78% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля корпораций, 82% – домохозяйств.

  • Это самые высокие с 2015 года оценки прироста кредитного портфеля населения, впрочем, отдельные крупные банки ожидают определенного ухудшения его качества.
  • Оптимизм респондентов относительно дальнейшего наращивания фондирования вырос: 77% опрошенных ожидают увеличения депозитов домохозяйств, 78% – средств предприятий.
  • В ближайшие три месяца банки прогнозируют рост рисков: кредитного, процентного и риска ликвидности.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.

Помощник по кредитам

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.