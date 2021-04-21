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Перераспределение ВВП через бюджет: Сингапур vs Украина

Перераспределение ВВП через бюджет: Сингапур vs Украина

В 2020 году через бюджет Украины были перераспределены 47% ВВП страны, в Сингапуре этот показатель составлял 20% ВВП.

Об этом пишет Цена государства.

И это при том, что в Сингапуре в прошлом году стремительно выросли расходы на нужды, связанные с COVID-19. А обычно они тратят 13-16% своего ВВП через бюджет.

“Представьте себе двух людей. У одного в руках 15 килограммов картофеля, а у второго на плечах мешок весом 47 килограммов. Вопрос викторины: с какой скоростью максимально сможет двигаться тот, у кого 47 кг на плечах? А то у кого 15 кг? Теперь вы четко понимаете, почему Украина никогда не будет развиваться так, как Сингапур. Причина – это социальный груз, который тянет экономика”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • ВВП на душу населения – один из показателей, который показывает уровень жизни. Например в Китае за 2019 год ВВП на душу населения составлял 10 261 доллар, а в Украине – 3660 долларов. В 2019 номинальный ВВП Китая составил 14,34 триллиона долларов (2-я позиция в мире), а Украина – 153,78 миллиарда долларов, что ставит ее на 56 место в мире, по данным Всемирного банка.
  • Китай стал единственной развитой экономикой мира в 2020 году, которая несмотря на пандемию дала рост – на 2,3%, как сообщает CNBC. По оценкам Минэкономики ВВП Украины сократилось на 4,2%.

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По материалам Finance.UA
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