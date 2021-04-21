Перераспределение ВВП через бюджет: Сингапур vs Украина

В 2020 году через бюджет Украины были перераспределены 47% ВВП страны, в Сингапуре этот показатель составлял 20% ВВП.
Об этом пишет Цена государства.
И это при том, что в Сингапуре в прошлом году стремительно выросли расходы на нужды, связанные с COVID-19. А обычно они тратят 13-16% своего ВВП через бюджет.
“Представьте себе двух людей. У одного в руках 15 килограммов картофеля, а у второго на плечах мешок весом 47 килограммов. Вопрос викторины: с какой скоростью максимально сможет двигаться тот, у кого 47 кг на плечах? А то у кого 15 кг? Теперь вы четко понимаете, почему Украина никогда не будет развиваться так, как Сингапур. Причина – это социальный груз, который тянет экономика”, – говорится в сообщении.
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