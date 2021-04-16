Стратег JPMorgan предупредил о снижении шансов на рост Bitcoin

Ликвидация Bitcoin-фьючерсов на $10 млрд сулит более глубокую коррекцию при условии, что цена не вернется к значениям выше $60 000 в ближайшее время.
Такого мнения придерживается стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу, пишет Bloomberg.
Эксперт обеспокоен, что в этот раз откат котировок первой криптовалюты продолжится. Он объясняет это ослаблением сигналов моментума, рассчитываемого как разница между текущей ценой и ценой в предыдущие периоды.
«На протяжении нескольких дней на рынке Bitcoin-фьючерсов прошли значительные ликвидации, аналогичные тем, что наблюдались в середине февраля, января и ноября прошлого года. Импульсные сигналы отсюда будут естественным образом затухать в течение нескольких месяцев, учитывая их все еще высокие значения», — пояснил Панигирцоглу.
По словам стратега JPMorgan, в трех предыдущих случаях приток инвестиций позволил быстро пробиться выше ключевых сопротивлений и дать основания импульсным трейдерам для дальнейшего наращивания длинных позиций.
«Вероятность быстрого восстановления сейчас выглядит намного ниже. Ослабление импульса оказалось более глубоким и более трудным для исправления. К тому же приток активов в фонды на базе первой криптовалюты выглядит скромным», — заключил он.
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