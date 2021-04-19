Правительство направило почти 1 млрд на ноутбуки для учителей

Кабинет Министров принял решение о направлении средств для приобретения ноутбуков для педагогов школ, участвующих в организации дистанционного обучения.
Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.
Ожидается, что 980 млн пойдут на приобретение ноутбуков для учителей школ с целью организации дистанционного обучения и других форм получения среднего образования с использованием дистанционных технологий.
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“Кабмин утвердил Порядок и условия, определяющие механизм предоставления и распределения субвенции в размере одного миллиарда гривен на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в заведениях общего среднего образования”, – написал министр.
Эта субвенция направляется на приобретение:
Средства субвенции предусмотрены Государственным бюджетом на 2021 год.
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