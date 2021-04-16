В Украине установят предельную среднюю скорость мобильного интернета

В Украине хотят установить граничные показатели скорости и качества мобильной связи. Над этим работают Министерство цифровой трансформации совместно с Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи, и мобильными операторами.

Новые требования к операторам уже прошли общественное обсуждение, сообщает пресс-служба Минцифры.

Согласно информации, в Украине появится быстрый и качественный мобильный интернет:

увеличится скорость загрузки мобильной страницы;

будет действовать предельная средняя скорость передачи данных независимо от населенного пункта;

мобильные операторы будут работать по единым требованиям к качеству предоставляемых услуг.

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“Улучшение предусматривает проект приказа администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Предложения рассмотрены разработчиком, а проект приказа готовится для согласования с Государственной регуляторной службой”, – уточнили в Минцифры.