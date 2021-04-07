Сколько стоит мобильный интернет в разных странах (инфографика)

Эксперты издания Cable.co.uk представили обновлённый рейтинг из 230 стран по уровню доступности мобильного интернета, в котором Украина занимает 31-е место.
Для создания рейтинга эксперты Cable.co.uk собрали и проанализировали информацию о 6148 тарифных планах услуг мобильной передачи данных в 230 странах мира в период с 8 декабря 2020 года по 25 февраля 2021 года.
Читайте также: Спутниковый интернет от SpaceX будет доступен также для самолетов, кораблей, грузовиков и кемперов
В Украине 1 Гб мобильных данных стоит в среднем $0,75. Таким образом Украина попала на 31 место в рейтинге, обогнав подавляющее большинство стран. Самый дешевый из доступных в Украине тарифов предлагает 1 Гб интернета на 30 дней за $0,14.
Топ-10 стран с самой низкой средней ценой за 1 Гб мобильного интернета:
Среди всех предложений самый дорогой тариф мобильного интернета исследователи обнаружили в Греции, где 1 Гб будет стоить пользователю за $768,87. А вот самый дешевый тариф тут стоит $1,06 за гигабайт.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин поддержал присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования7 ч. назад - 476 9
Задолженность киевлян за распределение газа составляет 4,8 млн грн9 ч. назад - 275 6
Усиленный карантин в Киеве продлили до 30 апреля10 ч. назад - 1148 4
Кабмин предлагает распространить на Ощадбанк общие требования и отменить госгарантии10 ч. назад - 2065 4
На сколько подорожало топливо в Украине за год (инфографика)3 ч. назад - 113 2
Нафтогаз переведет бытовых потребителей на фиксированный тариф9 ч. назад - 19516 2
Мошенники придумали новый способ, как снимать деньги с карт — СМИ5 ч. назад - 8866
Межбанк: возможен ли новый взлет курса доллара11 ч. назад - 2325
Киев продлил запрет на проведение ярмарок13 ч. назад - 2297 2
Общий объем сделок на рынке недвижимости снизился на 59%14 ч. назад - 2108 1
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)12 ч. назад - 694
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Позавчера, 11:58 - 758
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 270
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1179 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 3158 5