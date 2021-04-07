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Сколько стоит мобильный интернет в разных странах (инфографика)

Сколько стоит мобильный интернет в разных странах (инфографика)

Эксперты издания Cable.co.uk представили обновлённый рейтинг из 230 стран по уровню доступности мобильного интернета, в котором Украина занимает 31-е место.

Для создания рейтинга эксперты Cable.co.uk собрали и проанализировали информацию о 6148 тарифных планах услуг мобильной передачи данных в 230 странах мира в период с 8 декабря 2020 года по 25 февраля 2021 года.

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В Украине 1 Гб мобильных данных стоит в среднем $0,75. Таким образом Украина попала на 31 место в рейтинге, обогнав подавляющее большинство стран. Самый дешевый из доступных в Украине тарифов предлагает 1 Гб интернета на 30 дней за $0,14.

Топ-10 стран с самой низкой средней ценой за 1 Гб мобильного интернета:

  • Израиль — $0,05 за 1 Гб;
  • Кыргызстан — $0,15 за 1 Гб;
  • Фиджи — $0,29 за 1 Гб;
  • Италия — $0,27 за 1 Гб;
  • Судан — $0,27 за 1 Гб;
  • Российская Федерация — $0,29 за 1 Гб;
  • Молдова — $0,32 за 1 Гб;
  • Бангладеш — $0,34 за 1 Гб;
  • Шри-Ланка — $0,38 за 1 Гб;
  • Чили — $0,39 за 1 Гб.

Среди всех предложений самый дорогой тариф мобильного интернета исследователи обнаружили в Греции, где 1 Гб будет стоить пользователю за $768,87. А вот самый дешевый тариф тут стоит $1,06 за гигабайт.

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По материалам ain.ua
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