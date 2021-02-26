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Спутниковый интернет от SpaceX будет доступен также для самолетов, кораблей, грузовиков и кемперов

Спутниковый интернет от SpaceX будет доступен также для самолетов, кораблей, грузовиков и кемперов

SpaceX подала запрос на получение разрешения для расширения своей глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink. Спутниковый интернет от компании Илона Маска вскоре должен заработать и на подвижных транспортных средствах.

Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на письмо директора по спутниковой политике SpaceX Дэвида Голдмана в FCC (Федеральная комиссия по связи США).

В запросе к FCC касательно выдачи соответствующих разрешений говорится, что Starlink будет доступен для транспортных средств как по всей территории США, так и по всему миру.

Позже сам Илон Маск уточнил, что Starlink пока не будет доступен для легковых автомобилей Tesla, поскольку оборудование слишком большое: «Это для самолетов, кораблей, больших грузовиков и домов на колесах».

Компания Илона Маска — мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска — Starship.

По материалам Украинская правда
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