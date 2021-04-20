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Цены на подержанные авто из Европы выросли

Цены на подержанные авто из Европы выросли

В Украине стоимость бывших в употреблении автомобилей из Европы за последние несколько месяцев выросла в среднем на 500−700 евро.

Об этом рассказал эксперт автомобильного рынка Анатолий Ноздричкин.

Данную тенденцию он объяснил сложностями с доставкой, возникшими из-за карантинных ограничений. Раньше подержанные машины из Европы перегонялись частным образом. Например, в микроавтобусе «команды» по 8−10 человек приезжали за автомобилями и гнали их своим ходом в Украину.

Теперь же, отметил эксперт, предназначенные на продажу авто отправляются на специальные «базы», а уже оттуда транспортируются автовозами (в среднем по восемь машин). Таким образом, срок доставки и ее стоимость увеличились, что вылилось в повышении расценок в Украине на б/у автомобили из ЕС.

По наблюдениям Анатолия Ноздричкина, подорожание на рынке подержанных авто в Украине началось на стыке 2020−2021 гг. Около 70% этого сегмента занимают б/у машины из США. Их стоимость в Украине за последние полгода выросла в среднем на $ 800.

Остальные 30% рынка импорта подержанных автомобилей в нашей стране приходится на страны ЕС и Южную Корею.

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По материалам УБР
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