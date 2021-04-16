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В Канаде запускают шесть новых программ для иммигрантов

В Канаде запускают шесть новых программ для иммигрантов

В мае 2021 года в Канаде сотрудники жизненно важных отраслей экономики, иностранные студенты-выпускники и лица, владеющие французским языком, получат шесть новых способов получения постоянного места жительства.

Как сообщает «Наш Ванкувер», о новых программах объявил 14 апреля министр иммиграции Канады Марко Мендичино.

По информации издания, три из новых программ позволят 90 тысячам новых иммигрантов получить постоянный статус в этом году. Остальные три потока для франкоговорящих иммигрантов не будут иметь временных ограничений.

Новые программы иммиграции будут предназначены для временных работников, работающих в больницах и домах престарелых (и для тех, кто находится на передовой других важных секторов), а также для иностранных студентов, выпускников канадских учебных заведений.

Программы будут открыты до 5 ноября 2021 года или до тех пор, пока они не достигнут своего лимита.

Эта новая государственная программа распространяется на работников 40 медицинских специальностей, а также на 95 других важных профессий в различных областях, включая производство и распределение продуктов питания.

Чтобы иметь право на участие, работники должны:

  • иметь как минимум один год канадского опыта работы в сфере здравоохранения или по другой предварительно утвержденной основной профессии.

Международные выпускники должны:

  • закончить соответствующую канадскую программу образования в течение последних четырех лет, но не ранее января 2017 года.

Выпускники и рабочие должны:

  • владеть одним из официальных языков Канады;
  • соответствовать общим требованиям приемлемости;
  • присутствовать, иметь право работать (и работать) в Канаде на момент подачи заявления на получение квалификации.
  • они также должны проживать в любой канадской провинции, кроме Квебека.

В течение следующих трех лет Канада планирует принять около 1,2 миллиона новых иммигрантов. Согласно прогнозам, в 2021 году около 401 тысяча человек станут постоянными жителями Канады, но ограничения на поездки, связанные с коронавирусом, все еще действуют, что не позволяет многим иммигрировать в Канаду.

По материалам Дело
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