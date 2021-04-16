В Канаде запускают шесть новых программ для иммигрантов

В мае 2021 года в Канаде сотрудники жизненно важных отраслей экономики, иностранные студенты-выпускники и лица, владеющие французским языком, получат шесть новых способов получения постоянного места жительства.
Как сообщает «Наш Ванкувер», о новых программах объявил 14 апреля министр иммиграции Канады Марко Мендичино.
По информации издания, три из новых программ позволят 90 тысячам новых иммигрантов получить постоянный статус в этом году. Остальные три потока для франкоговорящих иммигрантов не будут иметь временных ограничений.
Новые программы иммиграции будут предназначены для временных работников, работающих в больницах и домах престарелых (и для тех, кто находится на передовой других важных секторов), а также для иностранных студентов, выпускников канадских учебных заведений.
Программы будут открыты до 5 ноября 2021 года или до тех пор, пока они не достигнут своего лимита.
Эта новая государственная программа распространяется на работников 40 медицинских специальностей, а также на 95 других важных профессий в различных областях, включая производство и распределение продуктов питания.
Чтобы иметь право на участие, работники должны:
Международные выпускники должны:
Выпускники и рабочие должны:
В течение следующих трех лет Канада планирует принять около 1,2 миллиона новых иммигрантов. Согласно прогнозам, в 2021 году около 401 тысяча человек станут постоянными жителями Канады, но ограничения на поездки, связанные с коронавирусом, все еще действуют, что не позволяет многим иммигрировать в Канаду.
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