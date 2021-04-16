Турция запретила криптовалютные платежи

Центральный банк Турции с 30 апреля запретил использовать криптовалюты, ссылаясь на возможный «непоправимый» ущерб и риски транзакций.
В решении, опубликованном в официальном вестнике, центральный банк отметил, что криптовалюты и другие подобные цифровые активы, основанные на технологии распределенной книги, не могут быть использованы, прямо или косвенно, для оплаты товаров и услуг, сообщает Reuters.
В своем заявлении центральный банк отмечает, что криптоактивы «не подпадают под действие каких-либо механизмов регулирования и надзора, а также центрального регуляторного органа», среди других рисков безопасности.
«Поставщики платежных услуг не смогут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно для предоставления платежных услуг и выпуска электронных денег» и не будут предоставлять никаких услуг, говорится в сообщении.
На текущий момент Bitcoin стоит $54,6 тыс., что означает снижение на 10,4% в сутки и 8,3% за неделю.
На этой неделе компания Royal Motors, которая продает автомобили Rolls-Royce и Lotus в Турции, стала первым бизнесом в стране, который принимает платежи в криптовалютах.
Согласно данным американского исследователя Chainalysis, с начала февраля по 24 марта объемы торгов криптовалютами в Турции достигли 218 млрд лир ($27 млрд) по сравнению с чуть более 7 млрд лир за тот же период годом ранее. Торговля выросла в дни, когда лира девальвировала на 15%.
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