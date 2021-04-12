Должник выплатил долг по алиментам из-за границы

Государственные исполнители взыскали долг по алиментам у мужчины, который находился за границей.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.
«Алиментный долг на Черниговщине пришлось платить из-за границы. Так, несмотря на отсутствие неплательщика в стране, государственные исполнители за 50-титысячную задолженность применили к нему принудительные меры и заставили мужчину выплатить алименты на содержание ребенка», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, должник находился за пределами страны, когда работники Менского районного отдела государственной исполнительной службы ограничили его в ряде свобод, а именно:
Кроме того, специалисты юстиции арестовали банковские счета и имущество неплательщика, а также добавили его в Единый реестр должников.
В эту электронную систему попадают сведения о родителях, суммарный алиментный долг которых превышает сумму соответствующих платежей за 4 месяца.
Запреты исполнителя все же заставили неплательщика вернуть семье 50 000 гривен. Эта ситуация показывает, что от законодательных рычагов влияния не выходит спрятаться в другом городе и даже стране. Единственный правильный выход — не игнорировать финансовые потребности ребенка, а регулярно платить присужденные средства", — пояснили в Минюсте.
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