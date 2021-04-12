Национальный банк Украины повысил учетную ставку

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п. п. до 7,5% годовых.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Довожу до вашего сведения, что Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых. Такой шаг будет способствовать постепенному замедлению инфляции во втором полугодии текущего года, а также ее возвращению к нашей цели в 5% уже в первой половине следующего года», — сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.
Инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но отклонилась от него существеннее, чем предполагалось прогнозом. В частности, в марте рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%. С одной стороны, стремительное повышение инфляции обусловливали временные факторы. Среди них:
С другой стороны, фундаментальное инфляционное давление также усиливалось. На это влиял дальнейший рост потребительского спроса, в частности за счет повышения зарплат. Кроме того, из-за подорожания товаров ежедневного потребления инфляционные ожидания остаются повышенными.
Во втором полугодии текущего года инфляционный тренд развернется в сторону снижения. Этому будет способствовать ряд факторов:
В результате, по итогу года инфляция снизится до 8% и вернется к цели 5% в первой половине следующего года, где будет держаться и дальше.
«Мы готовы и в дальнейшем продолжать цикл повышения учетной ставки до уровня, который обеспечит возврат инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года», — подчеркнул Шевченко.
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