Национальный банк Украины повысил учетную ставку

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п. п. до 7,5% годовых.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Довожу до вашего сведения, что Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых. Такой шаг будет способствовать постепенному замедлению инфляции во втором полугодии текущего года, а также ее возвращению к нашей цели в 5% уже в первой половине следующего года», — сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но отклонилась от него существеннее, чем предполагалось прогнозом. В частности, в марте рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%. С одной стороны, стремительное повышение инфляции обусловливали временные факторы. Среди них:

рост мировых цен на некоторые продукты питания и энергоносители;

оживление глобальной экономики;

эффекты от худших прошлогодних урожаев.

С другой стороны, фундаментальное инфляционное давление также усиливалось. На это влиял дальнейший рост потребительского спроса, в частности за счет повышения зарплат. Кроме того, из-за подорожания товаров ежедневного потребления инфляционные ожидания остаются повышенными.

Во втором полугодии текущего года инфляционный тренд развернется в сторону снижения. Этому будет способствовать ряд факторов:

поступления на рынки нового урожая;

исчерпание эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров;

эффект от повышения учетной ставки Национальным банком.

В результате, по итогу года инфляция снизится до 8% и вернется к цели 5% в первой половине следующего года, где будет держаться и дальше.

«Мы готовы и в дальнейшем продолжать цикл повышения учетной ставки до уровня, который обеспечит возврат инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года», — подчеркнул Шевченко.

Справка Finance.ua:

Правление Национального банка Украины 4 марта приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых.

Правление Национального банка 21 января приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

22 октября и 10 декабря Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

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