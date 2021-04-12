С марта 2020 года по март 2021 года из овощей «борщового набора» подешевели только картофель и лук: на 5,6% и 41,5% соответственно.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Среди овощей «борщового набора» с марта 2020 года по март 2021 года подешевели: картофель — на 5,6% (до 12,17 грн за кг), репчатый лук — на 41,5% (до 6,54 грн за кг). Морковь за указанный период подорожала на 25,8% (до 7,84 грн за кг); свекла — на 25,2% (до 8,10 грн за кг); капуста — на 6,5% (до 6,20 грн за кг).

Яблоки с марта 2020 года подорожали на 17,9% и в марте 2021 года в среднем по Украине стоили 20,39 грн за кг.

Потребительские цены в марте 2021 года против февраля 2021 года увеличились на 1,7%; по сравнению с мартом 2020 года — на 8,5%, по сравнению с декабрем 2020 года — на 4,1%. За январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 7,4%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с февралем 2021 года составила 1,6%, с начала года — 2,4%.