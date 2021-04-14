Убытки банков от принудительной реструктуризации ипотеки достигнут 10 млрд грн

Банки, которых парламент заставил в обязательном порядке реструктуризировать валютные ипотечные кредиты физических лиц на невыгодных для кредиторов условиях, понесут убытки от этих операций.

Об этом сообщили участники рынка во время круглого стола «Законопроект о реструктуризации валютной ипотеки: возможные риски для банковской системы», организованного «Финансовым клубом».

Речь идет о законопроектах № 4475, 4398 и 4399, которые были приняты в целом 13 апреля.

В законопроекте № 4475 предусмотрен льготный курс конвертации (почти 16,5 грн/$), новая низкая ипотечная ставка в гривне, пересчет прошлых процентных платежей, штрафов и пени с целью уменьшения тела кредита. Это касается владельцев квартир до 140 кв. м и домов до 250 кв. м.

«Если оценивать, как повлияет принятие этих законопроектов на банки, то убытки банков составят свыше 10 млрд грн», – сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

Из-за нового закона банки не смогут возместить обесценившиеся и зарезервированные ранее кредиты.

«Ожидаемый ущерб от законопроекта № 4475, исходя только из количественных оценок, оценивать совсем недостаточно, ведь риски от него лежат еще и в другой плоскости», – говорит старший экономист управления анализа системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ Алена Шмыгель.

Она пояснила, что есть ожидаемые убытки, а есть уже понесенные.

«На самом деле валютная ипотека уже принесла немалые убытки банкам из-за длительного действия моратория и отсутствия мотивации у заемщиков обслуживать или вообще реструктуризировать валютную ипотеку. Такие кредиты массово стали неработающими, поэтому банки должны были покрыть их резервами», – рассказала Алена Шмыгель.

Заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай говорит, что банки переложат новые убытки на будущих заемщиков.

«Если банки будут фиксировать по результатам принудительной реструктуризации эти убытки, то они будут компенсировать их за счет процентного дохода по кредитам», – заявила она.

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