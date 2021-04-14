Арест средств на банковских счетах должников: что изменится для самих граждан (инфографика)

Средства на банковских счетах должников отныне будут арестовывать не только за долги по алиментам. Также введена автоматизация процесса получения исполнителями информации о номерах счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах.

Соответствующий приказ был принят Минюстом 23 марта этого года, говорится на странице Минюста в facebook

Если кто-то задолжал вам средства (в том числе алименты на содержание ребенка) – сначала вы должны доказать это в суде. Если имея на руках соответствующее решение Фемиды вы все равно так и не можете добиться у должника возврата средств – в дело вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они, в частности, могут добиться списания денег с банковских счетов должника. Именно процедура взаимодействия между исполнителями и банками и была упрощена.

Что изменится. Прежде всего, еще в феврале удалось добиться изменений в Правила раскрытия банковской тайны. Нацбанк обязал учреждения предоставить информацию о реквизитах счетов должника и сумме средств на них по требованию исполнителя.

Но сама процедура получения исполнителями информации о номерах счетов должников-физических лиц так и оставалась довольно длительной, пока Минюст не принял соответствующие изменения в приказ, предусматривающие введение электронного взаимодействия между исполнителями и банками, а не только по почтовой связи.

Для этого будут использовать уже апробированную Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП). То есть, теперь эта система будет работать не только по автоматизированному аресту средств, но и по получению исполнителями информации о номерах счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах.

Когда заработает система. Для того, чтобы практически внедрить эту систему, есть 3 месяца. Планируется, что она должна заработать уже до 6 июля 2021 года.

Что изменится для самих граждан:

Если вы должник – для вас обновленная модель автоматизированного ареста средств не слишком хорошая новость, ведь теперь гораздо больше шансов, что исполнитель найдет средства на ваших счетах и ​​арестует необходимую сумму.

Если же должны не вы, а вам – для вас это однозначно хорошая новость, ведь вы сможете быстрее воплотить решения суда и взыскать средства с должника.

Нюансы. Для того, чтобы в автоматизированном режиме проводить не только арест, но и списание средств на счетах должника, важно, чтобы все банковские учреждения подключились к системе автоматизированного ареста. На сегодня к ней подключены 7 банков.

В ближайшее время описанную в нашей инфографике модель работы будут поддерживать 62 банка из 73, имеющих банковскую лицензию в Украине.

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