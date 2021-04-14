В одном китайском городе уже больше базовых станций 5G, чем во всей Европе

Немецкое издание Business Daily недавно опубликовало статью, в которой сообщает, что китайская сеть 5G в Шэньчжэне уже насчитывает более 46 000 базовых станций. В Германии при этом всего 850 базовых станций 5G. Другими словами, по количеству базовых станций 5G Шэньчжэн опережает Германию в 50 раз. В настоящее время Китай опережает не только Германию, но и всю Европу.

Согласно статье, немецкие сетевые операторы Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica также заявляют, что у них есть сети 5G, которые обслуживают миллионы немцев. Проблема в том, что они не полагаются на развитую мобильную связь 5G. Вместо этого они используют дешёвые обновления программного обеспечения, чтобы сделать существующую сеть 4G подходящей для 5G.

Это означает, что они не используют автономную сеть 5G, которая на самом деле является «настоящей 5G». В итоге клиенты видят логотип 5G на своих смартфонах, но реальная скорость интернета практически не меняется.

В настоящее время в Шэньчжэне самая высокая плотность базовых станций 5G в мире. Это также первый город с полным покрытием независимых сетей 5G. По состоянию на конец прошлого года в Китае было 718 000 базовых станций 5G, что составляет 70% от общемирового количества. В этом году в стране будет более 1 миллиона базовых станций 5G.