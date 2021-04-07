ФГВФЛ продает активы банков почти на 5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует на этой неделе продать активы ликвидируемых банков на 4,85 млрд грн.

«В течение текущей недели (12.04. — 16.04.2021) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 4 853,77 млн грн», — сообщает ФГВФЛ.

Из них на 3,85 млрд грн выставлены на продажу недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков, на 891,01 млн грн — дебиторская задолженность перед банками, на 105,32 млн грн — права требования по кредитам и ценные бумаги — на 6,88 млн грн.

В частности на этой неделе на продажу выставлены активы:

— Родовид Банка — на 3,75 млрд грн;

— Банка «Аркада» — на 745,8 млн грн;

— ВТБ Банка — на 213,42 млн грн;

— Банка «Премиум» — на 105,32 млн грн;

— Мисто Банка — на 31,13 млн грн;

— Банка «Велес» — на 7,58 млн грн;

— Фидобанка — на 0,88 млн грн.

В конце января ФГВФЛ объявил отбор банков-гарантов для продажи активов.

В марте Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 13,25 млн грн.

В прошлом году Фонд продал активы банков-банкротов на 4 млрд грн, хотя ожидал получить до 4,5 млрд грн от продажи активов на 266 млрд грн.

По данным ФГВФЛ, большинство активов уже распродано. На сегодня на балансах банков осталось менее 100 млрд грн активов, из которых подавляющее большинство — это арестованные или обремененные активы.