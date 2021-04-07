В Украине подорожает гречка

В Украине до конца 2021-го гречка подорожает на 10−15%. По сравнению с сентябрём 2020 года ее стоимость выросла на 40−45%.
Об этом сообщил глава Союза украинского селянства Иван Томич.
«В Украине продолжат дорожать крупы, в том числе и гречка. В частности, гречка по сравнению с сентябрём прошлого года выросла в цене на 40−45%. В этом году гречка, продолжит расти в цене. До конца 2021 года она подорожает на 10−15%», — заявил Томич.
Кроме того, в стране продолжит дорожать сахар. Ключевой причиной подорожания является сокращение объёмов производства.
По словам эксперта, в 2020-м украинские производители изготовили немногим больше миллиона тонн продукта. В то же время объёмы потребления в стране составляют около полутора миллионов тонн.
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