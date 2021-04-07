В G7 напомнили об условиях для сотрудничества с МВФ и макрофина от ЕС

Послы стран G7 провели встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и подчеркнули важность выполнения условий программы МВФ и макрофинансовой помощи ЕС.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление послов в Twitter.
«Вчера послы G7 встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили свою поддержку усилий Украины по воплощению реформ и подчеркнули важность выполнения условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС», — говорится в заявлении.
Законопроект № 2194, которым предлагается внести изменения в Земельный Кодекс по дерегуляции земельных отношений, внесен на рассмотрение в зал Верховной Рады на следующей неделе (12−16 апреля)
Как ранее отмечал экс и.о. главы Минэкономики Павел Кухта, «2194 является одним из условий получения 700 млн долларов очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка».
Нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк отметил, что ожидается «бесконечный рассмотрение правок».
16 марта Верховная Рада начала его рассмотрение во втором чтении, всего правок зарегистрировано более 3 тыс.
В центре анализа публичных финансов и публичного управления KSE в своем отчете за март отметили, что ситуация с доходами в бюджет достаточно оптимистичная, впрочем она не перекрывает проблем, с которыми правительство сталкивается в части финансирования дефицита госбюджета.
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