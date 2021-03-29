Нацкомиссия по ценным бумагам допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине еврооблигации Румынии с погашением в январе 2024 года и текущей доходностью около 0,8%.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 6 апреля, рассмотрев поданное в конце марта заявление Нацдепозитария.

Ранее в Украине к обращению допускались только гособлигации США.

Общее количество допущенных к обращению в Украине выпусков ценных бумаг достигло 28.

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11 марта НКЦБФР одобрила торговлю в Украине облигациями American Airlines Group Inc. О намерении торговать ими сообщил один из крупнейших розничных брокеров страны – «Фридом Финанс Украина».

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