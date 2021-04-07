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Затраты в IT-сфере в 2021 году впервые превысят $4 трлн - аналитики

Затраты в IT-сфере в 2021 году впервые превысят $4 трлн - аналитики

Компания Gartner обнародовала свежий прогноз по мировому рынку информационных технологий (IT): отрасль вернётся к росту после прошлогоднего спада, обусловленного пандемией и экономическими сложностями в различных регионах по всему миру.

Аналитики учитывают затраты в области всевозможных электронных устройств, программного обеспечения корпоративного класса, систем для центров обработки данных, IT-сервисов и коммуникационных сервисов.

По итогам 2020-го объём указанной отрасли в денежном выражении составил $3,76 трлн. Это на 2,2 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Наиболее значительное падение зафиксировано в сегменте электронных устройств: здесь выручка поставщиков снизилась на 6,9 %.

Впрочем, уже в текущем году мировая IT-отрасль вернётся к росту. Эксперты Gartner полагают, что её объём достигнет $4,07 трлн, увеличившись на 8,4 % по отношению к 2020-му. Причём рост затрат будет наблюдаться во всех без исключения категориях.

В следующем году рынок продолжит демонстрировать положительную динамику, но темпы роста уменьшатся до 5,5 %. В результате, по итогам 2022-го глобальные затраты составят около $4,30 трлн.

На фоне дистанционного обучения и удалённой работы будет расти востребованность программного обеспечения корпоративного уровня и компьютерной техники.

По материалам 3dnews.ru
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