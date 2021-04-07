Затраты в IT-сфере в 2021 году впервые превысят $4 трлн - аналитики

Компания Gartner обнародовала свежий прогноз по мировому рынку информационных технологий (IT): отрасль вернётся к росту после прошлогоднего спада, обусловленного пандемией и экономическими сложностями в различных регионах по всему миру.
Аналитики учитывают затраты в области всевозможных электронных устройств, программного обеспечения корпоративного класса, систем для центров обработки данных, IT-сервисов и коммуникационных сервисов.
По итогам 2020-го объём указанной отрасли в денежном выражении составил $3,76 трлн. Это на 2,2 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Наиболее значительное падение зафиксировано в сегменте электронных устройств: здесь выручка поставщиков снизилась на 6,9 %.
Впрочем, уже в текущем году мировая IT-отрасль вернётся к росту. Эксперты Gartner полагают, что её объём достигнет $4,07 трлн, увеличившись на 8,4 % по отношению к 2020-му. Причём рост затрат будет наблюдаться во всех без исключения категориях.
В следующем году рынок продолжит демонстрировать положительную динамику, но темпы роста уменьшатся до 5,5 %. В результате, по итогам 2022-го глобальные затраты составят около $4,30 трлн.
На фоне дистанционного обучения и удалённой работы будет расти востребованность программного обеспечения корпоративного уровня и компьютерной техники.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам рекомендуют переходить на ID-картыВчера, 15:15 - 1313 8
Кабмин хочет отменить бесплатный проезд в общественном транспортеВчера, 14:48 - 1431 7
Правительство изменило правила пересечения границы для украинцевВчера, 08:00 - 2296 5
В Минэнерго объяснили, почему цена на газ не снижаетсяВчера, 10:15 - 1035 2
В Раде хотят вернуть льготу на электроэнергию в 30-километровой зоне АЭСВчера, 15:30 - 251 2
Правительство изменило правила пересечения границы для украинцевВчера, 08:00 - 2296 5
Кабмин хочет отменить бесплатный проезд в общественном транспортеВчера, 14:48 - 1431 7
Украинцам рекомендуют переходить на ID-картыВчера, 15:15 - 1313 8
В Минэнерго объяснили, почему цена на газ не снижаетсяВчера, 10:15 - 1035 2
Годовой тариф на газ: что будет с льготами и субсидиямиВчера, 14:00 - 1021 1
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 142
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 849 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2400 6
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1736 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1157