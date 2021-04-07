Может ли банк принудительно оформить к зарплатной карте еще и кредитку

Банки имеют право предлагать своим клиентам сопутствующие услуги, но не могут требовать приобрести их.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«Если кредитка вам действительно нужна, конечно, оформляйте, а нет — спокойно отказывайтесь от нее. Ваше право подтверждает ст. 55 ЗУ „О банках и банковской деятельности“: банкам запрещается требовать от клиента приобретения каких-либо товаров или услуг от банка или от родственного или связанного лица банка как обязательное условие предоставления банковских услуг», — советуют в Нацбанке.
Что делать, если банк отказывает вам в карте без покупки кредитки:
Напомним, оформленный онлайн договор равноценен обычному бумажному договору.
Кредитный договор при оформлении займа онлайн на сайте или в мобильном приложении подписывается одноразовым паролем. Этот пароль согласно законодательству, регулирующему заключение электронных договоров, по сути, имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись, а электронный договор приравнивается к договору, заключенному в письменной форме
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