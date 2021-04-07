Может ли банк принудительно оформить к зарплатной карте еще и кредитку

Банки имеют право предлагать своим клиентам сопутствующие услуги, но не могут требовать приобрести их.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Если кредитка вам действительно нужна, конечно, оформляйте, а нет — спокойно отказывайтесь от нее. Ваше право подтверждает ст. 55 ЗУ „О банках и банковской деятельности“: банкам запрещается требовать от клиента приобретения каких-либо товаров или услуг от банка или от родственного или связанного лица банка как обязательное условие предоставления банковских услуг», — советуют в Нацбанке.

Что делать, если банк отказывает вам в карте без покупки кредитки:

напишите обращение к руководству банка;

если ситуация не разрешилась, и банк не прекращает действие услуг, от которых вы письменно отказались, обратитесь в НБУ .

Напомним, оформленный онлайн договор равноценен обычному бумажному договору.

Кредитный договор при оформлении займа онлайн на сайте или в мобильном приложении подписывается одноразовым паролем. Этот пароль согласно законодательству, регулирующему заключение электронных договоров, по сути, имеет такую ​​же юридическую силу, как и собственноручная подпись или квалифицированная электронная подпись, а электронный договор приравнивается к договору, заключенному в письменной форме

Справка Finance.ua:

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Каждый человек имеет возможность открыть в любом банке Украины карточный счет или вклад с начислением процентов. Для этого между клиентом и банком заключается соответствующий договор, которым устанавливаются определенные права и обязанности сторон. Более того, заключить такой договор можно не только на себя, но и в пользу другого человека.

В Национальном банке Украины проанализировали все данные карточного рынка за 2020 год и рассказали основные тренды.

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