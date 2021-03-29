Вакцины и выплаты по безработице: куда пошли деньги из ковидного фонда

В Украине не был предусмотрен отдельный ковидный фонд. А деньги, оставшиеся с прошлого года, израсходовали на закупку вакцин, медицину и Фонд соцстрахования.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире «Утра с Украиной», передает сайт «Сегодня».

Он отметил, что с прошлого года осталось более 6 миллиардов гривен.

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«Как такового ковидного фонда не предусматривалось. Был переходящий остаток — это средства, которые с прошлого года перешли на этот год. Это более 6 миллиардов гривен. Часть из этого фонда было потрачено на закупку вакцин — около 1,4 млрд гривен. Также на другие мероприятия по медицине и на Фонд социального страхования — на выплаты по безработице», — сказал Марченко.

Напомним, ранее в «Укравтодоре» заявляли, что созданный в Украине 65-миллиардный Фонд борьбы с COVID-19 получил свое название случайно, что стало «коммуникационным промахом». Изначально это был отдельный фонд — на строительство дорог.